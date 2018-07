Kinodesse jõuab film Utøya saare tragöödiast

2011. aasta 22. juulil ründas Oslo lähedal poliitilises suvelaagris olnud viitsada noort relvastatud parempoolne ekstremist. Samal päeval, enne Utøya saarele suundumist, viskas ta pommi valitsushoonele Oslos. See on esimene mängufilm sellest rünnakust Kaja (18) ja tema sõprade silme läbi. Film algab sellest, kuidas Oslo pommirünnakust sokeeritud noored kinnitavad oma sugulastele, et nemad olid sündmusest väga kaugel. Korraga lõhestavad rahulikku atmosfääri lasud. Film jälgib Kajat tema ellujäämispüüdlustes – minuthaaval.