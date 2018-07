Tõnis Niinemetsa uus amet: autode müügimees

«Alo tegemine on minu jaoks harukordne võimalus, sest ma ei tea ühtegi teist Eesti seriaali, kus ühisloomet oleks kasutatud sellisel määral. Mulle kui režissöörile annab see võimaluse ja vabaduse katsetada spontaanset ülesvõtmistehnikat, sest näitlejad on oma rollid ise loonud ja nad tõesti tahavad neid mängida. Välismaal on selline loomisprotsess ammu kanda kinnitanud, Eestis veel mitte,» rääkis sarja äsja Šotimaal õpingud lõpetanud režissöör Doris Tääker. «Kirjutamisel olid tõesti osalised absoluutselt kõik näitlejad ja ka need inimesed, kes produktsioonimeeskonnas üldse kaasa teevad,» lisas Tääker.

Sarja stilistiliseks inspiratsiooniallikaks on olnud välismaised seriaalid «Modern Family», «The Office», «Miranda» jne. Stilistika teeb eriliseks pihikaamera võte, mida kasutatakse karakterite tegelike mõtete ja tunnete avamiseks. Sarja põhiliin on müügimees Alo tööelu ja loomulikult armastuse ning läheduse otsing.

Alo karakter sündis Pointi, Tõnis Niinemetsa ja Aasta Auto koostöös. Esialgu oli karakter mõeldud lihtsalt sotsiaalmeedia klippide jaoks.

«Ühel päeval Aasta Auto klipi jaoks võttel olles mu abikaasa lihtsalt ütles, et Alo karakter on juba nii põnevaks ja loominguliseks arenenud, et tehke siis sellest juba seriaal, saab suurem publik Alo elust osa. Rääkisin ideest Tõnis Niinemetsale, Tõnis rääkis edasi vendadele Piusidele ja nendel hakkas kohe tekkima karaktereid, keda nad seriaalis mängida tahaksid ja sisuliselt näitlejad hakkasid ise idee juurde kogunema, regulaarselt koos käima ja seriaali kirjutama,» rääkis sarja saamisloost Pointi produtsent Karl Kermes.

«Näitlejaid ja võttemeeskonda seob ühine ambitsioon teha midagi uut, värsket ja meil on usk, et vaataja jaoks kujunevad seriaali 23 minutit tõeliseks kvaliteetajaks. Me tahame, et iga episoodi oodatakse,» lisas Kermes.

«Škodal ja Aasta Auto ASil on au ja põnev olla osa sellisest loomingulisest projektist. Näitlejate nimekiri ja nende silmis põlev innukus on tõesti inspireerivad. See sari annab meile võimaluse avada autoesinduse n-ö koduuksed ja näidata vaatajale köögipoolt. Kindlasti leiab sari tee vaataja südamesse,» kommenteeris Aasta Auto ASi tegevjuht Andrias Tammistu.

Võtted toimuvad perioodil 4.–20. juulil Tartus Aasta Auto müügisalongis Sepa 24B. Sari valmib koostöös Škoda ja Kanal 2ga.

«Alo» meeskond

Kirjutajad: Mehis Pihla, Jim Ashilevi, Kait Kall

Produtsentidena Karl Kermes, Birgit Kermes

Peaosas: Tõnis Niinemets

Näitlejad: Märt Pius, Priit Pius, Priit Võigemast, Linda Kolde, Reimo Sagor, Rein Pakk, Peeter Volkonski, Külliki Saldre, Liis Lass, Uku Uusberg, Kait Kall, Jim Ashilevi, Alo Kurvits, Saara Nüganen, Andres Mähar, Riho Kütsar ja teised

Grimmeerijad: Elerin Luuk, Karin Tigane

Kunstnikud: Liisa Soolepp, Aili Nohrin

Kostümeerijad: Piret Sootla, Marili Järv

Valgus: Vishal Vittal, Taivo Soobard, Henrik Mütt

Helioperaator Ekke Västrik,

Režissöör: Doris Tääker

Kaamera: Meelis Mikker

Montaaž: Martin Korjus