Eestis on folgifestivale nagu kirjusid koeri, igas nurgas on midagi. Aga siiski, kui ütled folk, siis mõtled Viljandi. Natuke samamoodi on ka Saksamaal Rudolstadti festivaliga, mis ei ole ennast sidunud rangelt pärimusmuusikaga, vaid otsib esinejaid natuke laiemalt. See on Saksamaa suurim ja mõjukaim omalaadne festival. Sellega aga sarnasused ei piirdu, Viljandi puhul on aastast aastasse festivali iseloomustamiseks proovitud kirjeldada meeleolu, õhustikku, atmosfääri. Mingi raskesti seletatav tunne, mis muudab tühja ja unise väikelinna neljaks päevaks elavaks, tantsurütmes toimivaks festivaliareeniks. Seesama atmosfäär on ka Rudolstadti kohal. Nagu ka eestlased, sel korral laval, ning kes ajasid publiku pöördesse.