Anne Türnpu ja Eva Koldits lavastavad taas Hageri palvemajas

Lavastus põhineb rahvaluulearhiivi seni avaldamata rahvausundi muinasjuttudel ja lugudel, kus inimeste igapäevase argielu sees, kohal ja kõrvu toimetavad mütoloogilised olendid, sekkudes ja mõjutades inimeste maailma. Loomultasa võõrast ihaldades ja kartes, eksitakse tundmatutesse dimensioonidesse, tuues sealt kaasa omamaailmale sobimatut ja pentsikut. Too kaasatoodu hakkab elama oma elu, naeratades kohtlaselt oma hambulise suuga - hullumeelselt veidrad ettemääratused ja kummastavad fantaasiad kasina reaalsuse piire ületades. Ja muidugi armastus!

Lavastuses on olulisel kohal ansambel Triskele helimaastikud. Vanamuusikaansambel Triskele on ainus, kes laulab 18. sajandi käsikirjalistest laulikutest pärinevaid laule. Saadavad neid laule omatehtud pillidel ja suudavad elusaks manada tolle aja metsikut ja õrna ekstaasi.

Hageri palvemajas 200 aastat tagasi alanud vennastekoguduse sisestruktuuri võtsid üle esimesed valitsusorganid, ja need omakorda panid aluse Eesti riigi esimestele valitsusvormidele. Lavastus on seatud mängukavva ka just EV100 aastal.