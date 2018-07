ETV+ tarbeks tehakse Eesti esimest venekeelset komöödiasarja

«Venekeelsed eestlased satuvad väga tihti igasuguste juttude aineks – tundub, et ainult laisk ei ole viitsinud neid lugusid pajatada. Nüüd aga tahame ise neid rääkida – otse ja ausalt iseendast ning näidata oma elu just sellisena, nagu me seda elame. Selleks oleme loomas esmakordselt Eestis venekeelset telesarja, mille stsenaariumi kirjutajate ja režissööri inspiratsiooniallikas ongi meie igapäevane elu,» selgitab sarja peaprodutsent ja Kinokubrik Production asutaja Jana Pavlenkova.