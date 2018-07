Mitme šõu käigus filmitud ja salvestatud kontsertfilm pakub nüüd ka siinsetele fännidele eriefekte, mida ei ole iial varem nähtud ning lisaks sissejuhatavas osas bändi liikmete endi mõtteid ja kommentaare. Muse on ansambel oma parimates aastates ning filmiga luuakse elamus, mille efektid ja mõju tuleb välja just suurelt ekraanilt ja kvaliteetse heli abil.

«Muse: Drones World Tour» visuaalses kontseptsioonis on kesksel kohal lava ja publiku kohal lendavad droonid ning hiiglaslikud projitseeritud kuvandid, mis interakteeruvad laval olevate bändiliikmetega. LED-tulede ja laseritega vaatemäng on Muse’i tunnustatud repertuaarile ideaalseks täienduseks. Tuntuimate turneel kõlanud lugude seas on loomulikult ka «Psycho» «Madness», «Uprising», «Plug in Baby», «Supermassive Black Hole» ja «Knights of Cydonia».