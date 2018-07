Klaus Lutz (1940–2009) on Šveitsis sündinud graafik, filmitegija ja performance’i-kunstnik. Tema joonistustes, vasegravüürides ja kuivnõela tehnikas teostatud töödes võib näha mitmeid mõjutusi Vassili Kandinskylt ja Paul Kleelt. Oma sümboolsete tähendustega graafilise süsteemi loomisel sai Lutz inspiratsiooni hiina hieroglüüfidest ja teistest ideograafilistest kirjadest. Tema pildikeele kujunemisele avaldasid väga olulist mõju ka Šveitsi kirjaniku Robert Walseri «mikroskriptid».

Robert Walserit (1878–1956) peetakse kirjandusliku modernismi üheks tipuks. Tema loomingut on kirjeldatud ka kui «lõputut kahanemist». Hilisel loomeperioodil kirjutas Walser oma lood imepisikeses käekirjas hariliku pliiatsiga kättejuhtuvatele paberitükkidele tihedalt kokku, välistades nii võimaluse hiljem tekstis midagi parandada. Nende tekstide üks eesmärke oli minna peitu, kaduda ka füüsiliselt ja materiaalselt, kaduda nähtavalt nähtamatuks. Kirjandusteadlased nägid pikka aega vaeva, et välja selgitada, mida Walser kirjutas. Õnneks said nad sellest jagu, tekstid anti välja ning Walseri uus kuulsus saabuski tänu neile «mikroskriptidele», mida saab näha ka EKKM-is.