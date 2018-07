«Nõukogude hipide»muusika jõudis vinüülplaadile

Kogumikalbumile on koondatud põnev valik filmis kõlanud lugudest, mis on eranditult pärit nõukogudeaegse rockmuusika või varajase elektroonilise muusika vallast. Dokumentaalfilmi režissöör Terje Toomistu käsitles muusikat olulise arhiivina, mis väärib laiemat rahvusvahelist kõlapinda. Seetõttu kasutati filmis ainult ajastukohast muusikat ning koostati ka filmi soundtrack-kogumik.

Albumile jõudnud lood pärinevad aastatest 1971-1982. Ülekaalukalt on valikus Eesti autorite lugusid (Väntorel, Suuk, Mess ja Ornament), aga esindatud on ka Venemaa, Läti ja endise Tšehhoslovakkia muusikud. Ligi pooled lood pole kunagi varem avaldatud. Nende hulgas on näiteks Gunnar Grapsi Ornamendi lugu Radio Luxembourg, mis kõneleb nimetatud raadio märgilisest tähendusest noorte muusikamaitse kujundamises. Vinüül on värviline ja sellega tuleb kaasa digitaalne koopia. Plaadi kujunduses on kasutatud fotosid, laulutekste ja kommentaare.