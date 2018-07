Naisnäitleja rullib keskendunud ilmel fallose peale kondoomi ja võtab «turvalise» riista suhu, pühendunult ja kaua imeb ta jäika peenist. Miks, kas nii ikka peab ja tohib, need küsimused tungisid poolakate etendust «Needus» vaadates ka minu pähe. Seda stseeni oli häiriv vaadata – mitte et laval ei tohiks etendada suhuvõtmist, vaid seepärast, et pulgakujuline mehe suguorgan oli seotud paavsti elusuuruses kuju külge.