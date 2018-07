Pori Jazzi teisipäev on Eesti artistide päralt

Soome suurim jazzifestival Pori Jazz 2018 toimub 14.-22. juulini, pakkudes üheksa päeva jooksul maailma parimate jazzi-, souli- ja funkistaaride kontserte. Teisipäeval, 17. juulil kell 17.00-21.00 esinevad festivali Lokkilaval kolm Eesti jazzikollektiivi – Kadri Voorand in Duo with Mihkel Mälgand, Joel Remmel Trio ja Erki Pärnoja : Efterglow. Jazzifestivaliga samal ajal toimub Poris Eesti Vabariik 100 raames ka Soome Arvamusfestival SuomiAreena, kus sel aastal on fookuses Eesti.

Tutvu programmiga siin: http://porijazz.fi/en/program/tuesday-17-7

Kadri Voorand on rahvusvaheliselt tuntud Eesti vokalist ja helilooja. Mihkel Mälgand on üks muusikaliselt aktiivsemaid bassiste Eestis. Duo esitab põhiliselt originaalloomingut häälele, klaverile ja bassile, kus on ruumi nii improvisatsioonile kui ka õhulistele elektroonilistele efektidele. Lüürikaks on Eesti luule ja originaaltekstid.

Kümmekond aastat Eesti jazzielu rikastanud pianist Joel Remmel on omanimelist triot vedanud enam kui 7 aastat. Selle aja jooksul on ansambli helikeel omajagu muutunud - kui esimene album «Lumekristall» (2012) oli tugevalt mõjutatud Skandinaavia jazzist, siis trio kolmas album «Some Things Never Change» (2016) on veidi traditsioonilisemate kõladega. Trios musitseerivad koos Joel Remmeliga noorema generatsiooni säravamad jazzmuusikud – Heikko Remmel kontrabassil ja Ramuel Tafenau trummidel.

Eesti lugudekirjutaja ja multiinstrumentalist Erki Pärnoja tuleb Pori Jazzile omanimelise bändiga Erki Pärnoja : Efterglow. See on rahulik, akustiline ja müstiline muusika, kus kohtuvad eeterlikud süntesaatorihelid ning kriipiv ja melanhoolne kitarrimäng.