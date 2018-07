Tartuff teeb kummarduse kirjanduslinnale Tartule

Taani režissööri Pernille Fischer Christenseni film «Astrid Lindgreni rääkimata lugu» näitab armastuse ja soojusega noore Astridi kirjanikuks kujunemist, ilma et me teda kordagi kirjutamas näeks, nagu tavalise eluloofilmi puhul tavaks. Näeme hoopis seda, kuidas noor naine võtab vastu otsuse trotsida 1920ndate aastate Rootsi ühiskondlikke reegleid ja järgida oma südant, pannes ennast väga raskesse olukorda. Läbielatu ajel sünnivad hiljem Pipid, Lotad ja Karlssonid, aga ka paljud teised iseseisvad, suure südamega tegelased, kes katsumustele vaatamata on meie kõigi õnneks tulvil armastust ja hoolt nõrgemate vastu. Tartuffil leiab aset filmi Eesti esilinastus, aasta teisel poolel on seda oodata ka siinsetesse kinodesse.