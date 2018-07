Age Juurikal seisab ees keeruline esitus

«Kuigi teos on üks klaverirepertuaari tippteostest, ei kuule Granadose «Goyescast» tervikuna sageli,» kommenteeris Age Juurikas. «Võibolla on üheks põhjuseks tingimused, mida teos ettekandmiseks vajab. See läbinisti poeetiline, semiootiline materjal vajab esitamiseks sobilikku esteetilist ja intiimset keskkonda. Lisaks on vaja head klaverit ja virtuoosset pianismi,» lisas klaverivirtuoos.