Olustvere mõisas algasid Eesti-Soome koostööfilmi «Maria lapsed» võtted, mille aluseks on 1920-ndatel Soomes kurikuulsaks saanud kriminaalse ususekti «Åkerblomi liikumise» tegevus.

Film viib vaataja helgesse kahekümnenda sajandi alguse kodanliku Soome miljöösse, kus tärgeldatud pitslinikute varjus on peidus midagi pahaendelist. Despootliku Maria Åkerblomi kontrollitud kristlikku usuliikumist ja selle liikmeid süüdistati erinevates kuritegudes, muuhulgas ka mõrvas.

Filmi lavastab auhinnatud Soome filmirežissöör Zaida Bergroth, kes on pälvinud rahvusvahelist edu oma keerukaid peresuhteid käsitlevate linateostega. Tema filmidele on iseloomulik näiliselt veatu pealispind, mille varjus hiilib midagi õudusttekitavat - samuti ka valmivas filmis.