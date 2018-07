Londonisse lähevad Andres Mähar ja Priit Strandberg!

Verni Loodmaa: «Mul on väga hea meel, et kümnendaks tegevusaastaks on Hotell London sihtkapital saanud nõnda elujõuliseks, et meil on võimalik seekord lähetada Suurbritanniasse, Londonnisse enesetäiendamisele kaks vanemuislast lausus hotell London juhatuse esimees Verni Loodmaa. Ka seekordsed stipendiaadid on sarnaselt varasematega näitlejad, kes on kõrgelt hinnatud kolleegide hulgas ning keda publik lavale ootab ja armastab. Meil sihtkapitali asutajatena on rõõm, et saame Eesti ja eelkõige Tartu teatrikunsti arengusse oma panuse anda. Luban, et teeme seda ka edaspidi.»