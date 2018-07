Algab elamusfestival I Land Sound  

I Land Sound toob kokku üle 150 kodumaise DJ, kellele lisaks astuvad sel aastal üles ka live-muusikud. Teiste seas mängivad muusikat dj-kooslused nagu Lekker, Haigla pidu, Öötöö, Tiks, Estonian Funk Embassy, Tallinn Express, Tjuun In jpt. Samuti on I Land Soundi’l ainulaadne võimalus kuulda ja näha muusika programmeerimist lives, mille toob festivalile programmeerijast kunstnik Sam Aaron, kes on mitmekordne TEDx lava vallutaja ja Sonic Pi programmi looja.