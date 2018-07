Rakvere Teatri etendusi vaatas 64 549 inimest

Teatrijuht Velvo Väli sõnul on lõppeva hooaja peamisteks märksõnadeks uus loominguline juht, kolm noort näitlejat, EV100 ning 15. korda toimunud rahvusvaheline etenduskunstide festival Baltoscandal. Hooaja jooksul tõime publikuni 9 eriilmelist uuslavastust. Kokku toimus teatris 1554 erinevat üritust. Meie etendusi külastas 64 549 teatrikülastajat. Kui liita siia juurde kino, jazz, kohvikusarjad ja muud toimunud üritused, siis oli külastajaid kokku ligi 130 000.

Lavastus kujunes oluliseks tantsulise osakaalu poolest: esmakordselt oli Rakvere Teatri lavastuses niivõrd suur roll kaasaegsel tantsul, läbi mille just teatri noored näitlejad Jaune Kimmel ja Madis Mäeorg said näidata oma võimekust. Teater tõdeb, et koostöö tantsuteater Fine5-ga õigustas igati ette pandud ootusi.