Hortus Musicus esineb Varssavis omanimelisel festivalil

Mitmekesises kavas tuleb esitamisele muusikat 12. sajandist pärit käsikirjast «Carmina Burana», samuti Poola, Hispaania, Prantsusmaa ja Itaalia 14. sajandil kirjutatud muusikat, lisaks hilisemate itaalia heliloojate Monteverdi ja Corelli teoseid. Eesti heliloojatest on kavas Pärt. Hortus Musicuse kontsert on osa Eesti Vabariik 100 rahvusvahelisest programmist.

Varssavi festival on pikkade traditsioonidega iga-aastane festival, mis toimub juba 18. korda. Igal aastal keskendub festival erinevale teemale, kuid viimastel kordadel on see olnud pühendatud Euroopa Liidu eesistujamaa kunstile ja kultuurile. Nõnda oli Eesti festivali peakülaliseks 2017. aastal ja esitles toona kolme kollektiivi – Eesti Klaveriorkester, ETV tütarlastekoor ja Vox Clamantis. Käesoleval aastal saavad tähelepanu Bulgaaria ja Austria esinejad.