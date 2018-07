Filmiarvustus «Fakiiri imepärane reis»: muinasjutt võlukunstnikust, kellest sai kogemata põgenik

See on imeline rännak Indiast Pariisi, Londonisse, Rooma ja Liibüasse, vürtsitatud huumori ja tempokate tagaajamistega, klassikaline nüüdismuinasjutt nüüdismaailmas, tänapäevases poliitilises segaduses.

Muinasjutt ei ole muinasjutt ilma imepäraste juhtumisteta, ja neid jätkub küllaga: fakiir reisib kord Ikea kapis, kord kohvris, jääb merehätta kuumaõhupallikorvis. Juba fakiiri amet ise on omajagu muinasjutuline – ta teenib raha võlukunstiga (ent kasutab oma oskusi kaarditrikkide kõrval ka telefonide ja rahakottide näppamiseks). Samuti leidub absurdilähedasi karaktereid, nagu laulev piirivalvaja, kes saadab lennukitäie Põhja-Aafrika põgenikke Hispaaniasse lihtsalt seepärast, et lend oli juba tellitud. Ehkki vaataja teab, et kogu asi on tegelikkusest kaugel, ei sega see lõbusat filmi nautimast.