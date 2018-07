NUKU teater jagas hooaja lõpus kolleegipreemiaid

Teatri kunstiline juht Mirko Rajas ütleb, et läinud hooaeg on pakkunud palju loomingulisi väljakutseid, millega tegelemine on teatrit arendanud ja mängurõõmu juurde toonud. «Liigume kollektiivina järjepidevalt selguse ja ühtsuse poole, mis väljendub ka igapäevatöös ning hoiab väärtuslikku dialoogi vaatajatega. NUKU on eelkõige noorele vaatajale suunatud teater, mille eesmärk on käia kasvava inimese kõrval, avardades tema tajusid, peegeldades tema maailmatunnetust, aidates tundma õppida iseennast ja maailma. Teatris on heasoovlik, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond, mis kandub üle meie loomingusse ja sealt edasi vaatajani. Liigume uuele hooajale vastu tänutunde ja rõõmuga!»