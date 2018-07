Eesti kunstniku pilk India, Kuuba, Jamaica ja Itaalia randadele

Reisiemotsioonidest ja näituse valmimisest räägib Laamann: «Minu jaoks on kõik need kohad kultuurilises mõttes saared, ka need, mis seda geograafiliselt pole. Kohapeal viibides on tavaliselt emotsioon nii võimas ja värske, et koju jõudes lasen lõuenditel ja impulsil väheke settida, seedin ja töötlen infot ning alles siis loon kontseptsiooni ja lõpuks annan teostele viimase lihvi. Enamasti on emotsioone ja värsket infot nii palju, et seda ühte maaliseeriasse on raske mahutada, seega olen luubi alla võtnud mind rohkem kõnetanud mõnusamad kultuurilised äärealad ja lahesopid.»