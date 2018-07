Guns N’ Roses kinkis alkoholivaba rokipohmaka

Kava lõpetas «Nightrain», mis on austusavaldus kuulsale California kangestatud veinile Night Train Express. Tänu tänu oma odavale hinnale ja kõrgele alkoholisisaldusele oli see eriti populaarne jook bändi algusaegadel. Terminaatort parafraseerides «iga joodud vein ei panegi sul ühtemoodi valutama pead», võiks nüüd küsida, et miks mõni rokkbänd kingib sulle suurema pohmaka kui mõni teine? Mis annab ühele rokkbändile sellise suuruse, mis teeb elulegi silmad ette? Indrek Spungin käis kontserdil ja kirjutab sellest.