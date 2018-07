«Kodu pole ju mitte kunagi olnud sisekujundusajaloo hierarhia tipus, vaid on alati tagaplaanile jäänud teema ja seega pidime ekspositsiooni koostades lähtuma eelkõige sellest kodumööblist ja pildimaterjalist, mis on Eesti muuseumides tallel. Kindlasti pakub see väljapanek teatud mõttes ideaalpilti, kuid igale kodule annavad näo aastakümnete jooksul kujunenud kihistused,» nendib arhitektuuriloolane Triin Ojari. «Näitusel on need kihistused lahti võetud kümnendite kaupa ja iga perioodi esitletakse ajastuomaste esemete kaudu.»