Reptiil-natsid pesitsevad õõnsas maakeras!

Timo Vuorensola esimene film «Iron Sky» linastus 2012. aastal ja seda näidati ka HÕFFil. Selles filmis selgus, et natsid pesitsevad siiamaani Kuu tagaküljele rajatud baasis ning tulevad sealt tagasi, et maailm taas üle võtta. Puhkeb tuumasõda.

Uues filmis on möödunud 20 aastat ja Maa muutunud elamiskõlbmatuks; inimkonna riismed leiavad varjupaiga endises natside Kuu-baasis. Seal on võimul uusfašistlik riigikord ja religioon jobbism — Steve Jobsi kultus.

Aga samal ajal maakera sees: selgub, et seal valitseb dinosauruste üle eelajalooline Vrili rass, mida juhib oma tõelisel, reptiili kujul Adolf Hitler. Teiste tegelaste hulgas võib kohata Vladimir Putinit, Jossif Stalinit, Osama Bin Ladenit, Idi Amini, Steve Jobsi, Jeesus Kristust jt ajaloolisi tegelasi. Pole vist mõtet lisada, et tegelikult on nad kõik reptiilid.