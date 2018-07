Narvas arutletakse, mida võtta ette tühjenevate linnadega

Kunstiresidentuuri juhi Ann Mirjam Vaikla sõnul vaadeldakse Narvat läbi Detroiti prisma, sest linnadel on mitmeid sarnasusi: riigipiir, jõgi, suurtööstus ja kahanev rahvastik. “Labor uurib, kuidas on linnaruumis võimalik sotsiaalsete ja majanduslike muutustega kohaneda ja kas Narval on Detroitilt midagi õppida,” lausus Vaikla.

Narva Urban Lab’i peasündmuseks on sümpoosion, kus mõtestatakse, milline on kahaneva linna tulevik, tööstuspärandi potentsiaal ning kogukonna ja kunsti roll linnaruumi elavaks muutmisel. Teema üle arutlevad nii kohalikud kui ka rahvusvahelised eksperdid.

Sümpoosioni juhatab sisse teadlane ja ajakirjanik ning raamatu “Detour in Detroit” autor Francesca Berardi. “Ma õppisin jälgima inimtühje linnamaastikke ning mõistsin, et hirmul ja vaimustusel on lagunemise ees teisejärguline koht. See maailm on kompleksne ja valulik, kuid tulvil lootust hetkel, mil kohtuvad otsusekindlus ja arenguruum,” kirjutab Berardi.