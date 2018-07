«Ajaloolane Anu Mänd kirjutab Kumus olevast näitusest: Sittowi uurimist raskendab asjaolu, et ta ei signeerinud oma maale. Kindlalt võib tema nimega siduda vaid 4–5 teost. Neile lisanduvad stiililise võrdluse alusel talle omistatud maalid, millest mõne autorsuse üle vaieldakse siiani. Näitusel on esindatud Sittowi tippteosed, sh Taani kuninga Christian II, Inglismaa kuninga õe Mary Rose Tudori ja Hispaania aadliku Diego de Guevara portreed. Viimane on eriti hea näide kunstniku imepeenest maalimislaadist ja tema oskusest anda edasi karakterit: maalilt vaatab vastu seisusekohaselt rõivastatud härrasmees, kelle silmis peegeldub elukogemus, tõsidus ja kurbus.»