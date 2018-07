Kuigi Sittowi loomingu põhiosa moodustas suure tõenäosusega religioosse temaatikaga maalikunst, siis saatuse tahtel on tema piltidest kõige enam säilinud portreemaale. Need väikeses formaadis pildid tunduvad üllatavalt tänapäevased, nähes välja otsekui keskaegsed portreefotod ja luues illusiooni vahetusest ja realistlikkusest. Inimesele, kes on tänapäeval pidevalt ümbritsetud digitaalsete näopiltidega, olgu Facebookis, Instagramis või mujal veebis, tunduvad Sittowi pildid kodused ja ligipääsetavad; need ei vaja, vähemalt selline on paljude vaatajate mulje, mingit kunstiajaloolist teadmist, keskaegse ikonograafia tundmist, neid saab vaadata justkui samal moel nagu nutitelefonist sõprade värskeid selfisid.