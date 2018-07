Vaevalt kedagi üllatab, et menuka muusikali «Mamma Mia!» samanimelisest pompoossest filmiversioonist, mille väljatulekust praeguseks möödas täpselt kümme aastat, kujunes suvine kassahitt ja lausa fenomen. Filmi tegevus toimus unustamatult maalilisel Kreeka saarel, peaosades särasid tõelised staarid eesotsas Oscari-võitja Meryl Streepiga ning selles kõlasid kuulsaimad laulud ansamblilt ABBA, kelle meloodiad võiks oma rõõmsameelsuses veriseid sõdugi lõpetada.

Pierce Brosnani ja teiste osatäitjate kehvavõitu lauluoskuse ja totralt ülemeeliku stiili pärast ei ole Phyllida Lloydi lavastatud muusikaline menufilm igaühe lemmik, kuid nii võimsalt positiivseid ja päikeselisi filme valmib harva. Üks tõestus selle võlujõust on mu Meryl Streepi jumaldav tuttav, kes vaatas «Mamma Miat» kinos ainult 44 korda ning on järge vaadanud juba 4 korda, et senine rekord ületada.