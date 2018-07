Iga kolmeteistkümnes eestimaalane külastab mõnd pärimusmuusikafestivali

Folgiüritusi külastavad peamiselt täistööajaga töötavad inimesed, kes moodustavad publikust üle poole. Keskmine folgikülastaja on 48-aastane. Naised külastavad pärimusmuusikafestivale rohkem kui mehed ning iga viies folgisõber on pensionär. Enim folgihuvilisi tuleb Tallinnast ja selle lähiümbrusest (39 protsenti folgikülastajate koguarvust). Suur hulk folgihuvilisi elab Ida-Virumaal (16 protsenti) ning Tartumaal (10 protsenti).

Eestis toimuvate pärimusmuusikafestivalidega on rahul või väga rahul 81 protsenti külastajatest. Rahulolematute osatähtsus on kaks protsenti. Kõige rohkem külastatakse Harjumaal ja Ida-Virumaal toimuvaid folgipidusid, kus osales vastavalt 36 protsenti ja 16 protsenti kõikidest folgikülastajatest.

Statistikaameti korraldab kultuuris osalemise uuringut 2017. aastast ning see on üle kahe aasta korduv isiku-uuring. Varasemalt on kultuuritarbimist uuritud, kuid eraldi uuringut selle jaoks polnud. 2017. aastal hõlmas uuring üle 7000 inimese. Valim on isikupõhine. Valim võetakse isikupõhilisest rahvastiku andmebaasist vähemalt 14-aastaste hulgast. Uuringu avaliku huvi peamine esindaja on kultuuriministeerium, kelle tellimusel statistikaamet andmeid kogub ja analüüsib.