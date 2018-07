Uus raamatusari „Bibliotheca Philosophica“ toob lugejani lääne mõtteviisi sünni

Raamatu järelsõna autor, TLÜ Itaalia uuringute ja semiootika professor Daniele Monticelli iseloomustab teost järgmiselt: «Käesolev raamat on ebaharilik jutustus sellest, kuidas Vana-Kreeka kultuuri hämaratest, ahvatlevatest ja kohutavatest, kuid igati elujõulistest lätetest kasvasid välja lääne tsivilisatsiooni kuivavõitu ja elutud mõttelised alused.»

TLÜ humanitaarteaduste instituudi vanemteaduri ja vastse sarja esimehe Liisi Keeduse sõnul kaitseb raamat teesi, et tarkus pole mitte tõsikindel teadmine, milleks teda läänelikus filosoofias on ekslikult peetud, vaid midagi hämara müsteeriumi ja ohtliku mõistatuse adumise vahepealset. Ta lisab: «Colli mõtisklused on filosoofia selle tormilisimal kujul, nietzschelikus võtmes – lõimides vaimsust ja elulisust, ülevust ja joovastust, avastamis- ja äratundmisrõõmu.»