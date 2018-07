Sel laupäeval algab Eestis Euroopa suurim koorifestival

«Suur rõõm on just juubeliaastal üle 4000 koorilaulja Eestisse külla kutsuda,» sõnas Riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe. «Lauluseltskond ei tule tühjade kätega, sest kingitusena Eestile korraldatakse 3. augustil Tallinna Lauluväljakul enneolematu kooripidu «Palju õnne, Eesti!». Lisaks paljule põnevale on festivali programmis üle 100 kontserdi ning esitamisele tuleb 12 uudisteost,» lisas Soe.