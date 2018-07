Vaba Akadeemia loeng: Laura Viidebaum «Kreeka komöödia»

Laura Viidebaum avab kreeka komöödia kultuurilisi ja poliitilisi aspekte ning annab lühiülevaate kreeka komöödia arenguetappidest. Avaliku loengu käigus tutvutakse põhjalikumalt kahe tuntuima kreeka komöödiakirjaniku - Aristophanese ja Menandrosega - ning arutletakse nende kaasaja relevantsuse üle. Kas kreeka komöödia on pelgalt huvitav lugemine ülikooli turvaliste seinte vahel või kõnetab ta ka tänapäeva esitajat, kuulajat, vaatajat? Ja kui kõnetab, siis miks küll Eestis kreeka komöödiat ei lavastata?

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba akadeemia on selle aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.