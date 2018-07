Viini kunstnikud avavad vaimu ja keha pealiskihte

«Inimesed on seotud olevused. «Mina» on paljune ja mitmekeelne. «Mina» koosneb oma- ja võõrosadest. «Mina» ei ole eraldiseisev, vaid kuulub seoste võrgustikku. Mida erinevamad on seosed, seda mitmekihilisemaks ja rikkamaks «mina» muutub. Identiteet ei kujune üksi olles, vaid suhtluses teistega, “ selgitavad Ramsebneri ja Steinhäusler näituse ideed.