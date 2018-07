Leigo Järvemuusika liidab Eesti ja Läti parimad muusikud juubeliorkestriks

3.- 4. augustil toimuva Leigo Järvemuusika Festivali esimene päev on sel aastal pühendatud Eesti, Läti ning Soome sajandale sünnipäevale. Sel puhul on tänavuse kava läbivaks noodiks just nendes kolmes riigis sündinud looming ning koostöö nende riikide muusikute vahel. Mõlemal festivalipäeval annavad oma panuse ka Eesti, Läti ning Soome säravaimaid muusikud, kes moodustavad üheskoos Leigo Järvemuusika juubeliorkestri, spetsiaalselt pannakse kokku ka kolme riigi esindajate džässansambel.