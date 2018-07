Lõõtsavägilased andsid välja uue singli

Lõõtsavägilased on valmis saamas oma kolmandat albumit, millel nimeks «#Kolmaz». Kolm kuud suurt tööd ja vaeva on ennast ära tasunud ning juba sel neljapäeval algaval Viljandi pärimusmuusika festivalil on uus album rahva ees. Selleks, et natukene aimu saada, millist muusikat uuel plaadil kuulda saab, andsid Lõõtsavägilased oma uue albumi pealt välja singli «Kui laubä õhta jõudis».