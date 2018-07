Esietendub lavastus Konstantin Pätsist

Kuigi aastakümneid on otsitud vastust küsimusele, kes oli Päts tegelikult, ei keskendu lavastus tõe jahile. «Me ei lähe jahtima seda, mida pole võimalik saavutada. Tõde Pätsist jääb meile kõigile alati isiklikuks,» on kirjas lavastust tutvustavas tekstis. «Mõni mäletab närvilist 1905. või 1907. aastat, teised mahasurutud 1930ndaid, kolmandad Eesti loovutamist, neljandad Pätsi Siberisse viimist, viiendad tema ajutist naasmist Jämejalale, aga suuremale osale on Pätsi müstilisus pärale jõudnud viimase 20 aasta jooksul.»