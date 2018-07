Päike lõõmab. Silmad ei taha hästi uskuda: seisan liiklusmärgi ees, mis väidab, et kohe lõpeb ära linn nimega «Leningrad-3». Sellest mõnevõrra paremale, võsa ette jääb aga silt, mille peale on kirjutatud, et edasi tuleb «Kõrvemaa maastikukaitse ala». Heidan pilgu esimesest liiklusmärgist kaugemale: taamal, silla peal paistabki piiripunkt, mida valvavad Nõukogude vormis sõdurid. Mis toimub?