Eesti osalusel valminud film esilinastub Veneetsia filmifestivali võistlusprogrammis

Produtsent Katrin Kissa sõnul on koostöö Venemaa ja Prantsusmaaga sujunud ladusalt. «Minu jaoks on see koostöö kaastootjana olnud väga huvitav. Mulle tundub, et Eesti filmitootmine on jõudnud huvitavasse aega, kus Eesti suudab olla võrdseks partneriks sellistele suurtele filmiriikidele nagu Venemaa ja Prantsusmaa ja kus järjest rohkem hakatakse huvi tundma Eesti kunstnike, operaatorite, heliloojate ja näitlejate vastu. Lisaks operaatori panusele tehti Eestis filmiga seotud järeltööd ning graafilise disainerina on kaasatud Margus Tamm. Eesti vaatajate ette jõuab film loodetavasti sel hilissügisel,» lisas Katrin Kissa.

«Mees, kes üllatas kõiki» peategelane on Siberi metsavaht Igor, kes võitleb kartmatult taigas tegutsevate salaküttide vastu. Igor on tubli pereisa ja austatud kogukonna liige. Tema abikaasa Natalia ootab nende teist last. Ootamatult saab Igor teate, et ta on haige ja elada on jäänud vaid paar kuud. Mees ei saa abi ei traditsioonilisest meditsiinist ega ka nõiaväelt. Tal ei jää muud üle kui astuda viimane, meeleheitlik samm – ta otsustab järgida vana Siberi müüti Žambast, kes teades, et surm teda otsib, muudab end tundmatuseni lootuses, et surma silm libiseb temast mööda.