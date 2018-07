Reket on lihtne räppar, kellele meeldivad kiired autod ja golf

Kohtume Rae golfiklubis, kus kesksuvisele Eestile kohaselt on parmud jõudnud sääsed välja vahetada – poole tunniga, kui terrassil istuda kannatame, lööme kahepeale maha ligi 20 vereimejat. Ehkki golf ja räpp paistavad kuuluvat täiesti eri maailma, riimuvad üle kahe meetri pikkune räppar ja golfivarustuse käruga nagu tema enda salmid.

Golf on alles värske Tomi hobi, millega ta on vahelduva eduga tegelenud kolm viimast aastat. Praegu käib ta peamiselt üksinda mängimas, et oma oskusi lihvida. Tema teine suur sportlik kirg Brasiilia maadlus jiu jitsu ei kannata nii palavate ilmadega lihtsalt treenimist. Golf ei ole nii intensiivne, ent annab samaväärse energialaksu.