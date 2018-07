Udmurdi lavastaja imeline ilm

Jaak Allik kirjutab: «Külalislavastaja on esile kutsunud meie näitlejates imelisi muundumisi. Nii Mirtel Pohla kui Liisa Pulk on suurel ja väikesel ekraanil tehtud rollidega võitnud suure tuntuse... ning jõudnud neis ka enesekorduse piirini. Seekordsed õekesed, kullaketrajad Olvi ja Helmi, on tehtud aga nagu mingist hoopis teisest lõngast – julgelt ja huvitavalt.»