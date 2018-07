Hiiumaa TantsuFestival näitab tantsukunsti tulevikku

Lavastusprotsessi noortele juhivad koreograaf Karoliine Suhhov ja muusik Judith Parts ning filmiprotsessi Mikk-Mait Kivi ja Henri Hütt. Professionaalsete tansijate lavastusprotsessi juhib koreograaf Ruslan Stepanov. Hiiumaa 2018 resident on Karolin Poska. Kõikide festivali jooksul toimuvate protsesside kunstnikuks on Terje Kähr. Nädalaseid loomeprotsesside tulemusi saab näha 4.08 õhtul kell 19:30 Käina Huvi ja Kultuurikeskuses.

Festivali kahel õhtul 2. ja 3. augustil kell 19:00, toimub noorte etenduskunstnike PLATVORM, mida on varem kahel hooajal maikuus Tallinnas peetud. PLATVORM on etenduskunstide lühiformaatide õhtu, millele on kõikidel huvilistel võimalik oma töid pakkuda. Etendusõhtud on vaatajatele tasuta ning toimuvad Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses.