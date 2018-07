Filmiarvustus «Kuidas pidudel tüdrukutega rääkida»: tulnukate punk

«Kuidas pidudel tüdrukutega rääkida» on kummastav, aga lõbus segu 70ndate pungist, Londoni tööstusrajooni igapäevast ja Neil Gaimani ulmest. Tegevustik läheb käima, kui noored ja möllavate hormoonidega punkarid otsivad ööpimeduses pidu ja satuvad juhuslikult veidra väljanägemisega seltskonna olengule. Esialgu peavad nad neid California turistideks ent siis selgub, et tegu on maaväliste kolooniatega.