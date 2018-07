Kvaliteetse muusika tõid linnafestivalile Kodaline, Trad.Attack!, NOËP, Little Dragon, Vaiko Eplik, Miljardid, Mick Pedaja, Frankie Animal, Ewert and The Two Dragons, Roisin Murphy, Mew, Gilles Peterson, Reket, Mahavok, Avoid Dave, Leslie Da Bass, Levski, Tom Odell ja paljud teised.