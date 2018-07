Viljandi Folki külastas külastas sel aastal hinnanguliselt 26 000 inimest

Eile lõppes Viljandis järjekordne pärimusmuusika festival, mille seekordne teema «Sajaga!» võtabki kokku kogu festivali. Tegijate hinnangul kujunes seekordne festival edukaks ning tõestas paljude muusikute sõnu, et tõepoolest on just Viljandis maailma parim publik.