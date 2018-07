Tudengid maailma parimatest disaini- ja arhitektuurikoolidest kogunevad Soomaale ujuvarhitektuuri õppima

Suvekooli rajaja ja ühe juhi, EKA sisearhitektuuri osakonna professori Hannes Praksi sõnul tabas teda esmalt positiivne ehmatus, kui nägi, et kandideerijad on tõepoolest maailma tipptasemel arhitektuuri ja disainikoolidest. «Tekkis ka kõhklus, mida on minul neile õpetada. Meenutades aga kuivõrd rahulolevad on möödunud suvekoolide tudengid keskkonnakogemusega olnud, kõhklus kadus. Mõistsin, et suurimaks õpetajaks on tegelikult Soomaa maastik - minu roll on vaid olulistele tahkudele osutada. Käesoleval aastal tegeleme eelmiste aastate objekte loogilisse ansamblisse paigutava taristu loomisega, seetõttu osaliselt ka maastikuplaneeringuga. Eesmärgiks on rajada sild, mis pakub vajadusel ka peavarju ööbijatele,» selgitas Praks.