Baltimaade vanim orkester teeb Leigo Järvemuusika Festivalil kummarduse rahvusromantikale

Eesti ja naaberriikide gaalal esitatakse meile ning meie naabritele südamelähedaseks saanud muusikat. Nii nagu eestlaste hinges on Elleri «Koit», on lätlastel Mediņši «Ārija», soomlastel Sibeliuse «Finlandia» ning leedukatel Naujalise «Mu kallis Leedu». Kammerkoor Voces Musicalesega tuleb esitamisele ka Eesti esimene reekviem.

Kontserdi dirigent Vello Pähn soovitab publikul kontserdist maksimumi võtta. «Kuigi «Eesti ja naabrid 100» kontserdi põhiline rõhk on Eesti muusikal, annab see lugupidava ülevaate ka meie naabrite Soome, Läti ja Leedu muusikast. Kui rääkida Eesti esimesest reekviemist, siis selle puhul saab igaüks juurde mõelda, millise tähendusega Kreegi reekviem just temale on - kas pühendada see inimestele, keda enam meie hulgas ei ole või võtta seda lihtsaltkui ühte muusikalist teost.»