Tulekul on Aphex Twini seitsmes album?

Londonis on Elephant and Castle metroopeatusesse tekkinud 3-D kujutised, mis meenutavad Briti elektroonilise muusika produtsendi Aphex Twini logo, vahendasid The Guardian, Pitchfork, Resident Advisor jt.

Kujutis on tekitanud meedias spekulatsioone, et varsti ilmub artistilt seitsmes album. Plaadifirma Warp kinnitas, et kampaania on ametlik.