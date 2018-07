Näitus «Mis on kodu, kus on kodu» avatakse Disaini- ja Arhitektuurigaleriis

Näitusel on üleval Maria Kruusenvaldi fotod Eestimaa peredest, kus kasvavad sünniperest ja –kodust ilma jäänud lapsed.

«Viimasel ajal avalikkuse tähelepanu saanud väike Martin, kes pidi liiga kaua turvakodus olema, tõstatab jälle küsimuse: mis on kodu?» rääkis MTÜ Igale Lapsele Pere eestvedaja Jane Snaith. «Soovime, et poliitikas ja seadusloomes need teemad taas fookusesse võetaks. Protsessid, millega lapsele leitakse parim koht kasvamiseks, peavad toimima tunduvalt kiiremini.»