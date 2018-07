Varblane, igavene vastumägeronija

Tiivad igatahes kandsid, hästi kandsid! Ometi on mees ise rohkem ronija tüüpi ja trügib sõna jõul luulekuristiku servalt visalt ülespoole, lootmata suuremat riimile või mõnele muule vigurile. Samas on riimid täpsed, aga Varblase vabavärss ikka vanamoodsalt rütmiline (biitrütmis, kui soovite). Ta ei kipu proosat värssidesse murdma ja just see teeb luuletusest luule!