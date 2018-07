Pargivaht ja kuuvarjutus Neerutis

Alati on rõõm, kui Toomas Kall kirjutab teatrile. Kall on vaimukas, sõnamänglev, kultuuriloos nõtke eruditsiooniga uitav autor, muuhulgas eesti senini konkurentsitult stiilseima teleseriaali stsenarist, pean silmas «M Klubi». Küllap on Kall oma näiliselt märkamatul kombel mõjutanud meie dramaturgias nii Kivirähki kui ka Kivastikku, nii Lennukit kui ka Kiluskit.