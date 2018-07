Ali G, Borat, Brüno ei vaja vast tutvustamist. Coheni stiil, viis kajastada asju teise nurga alt on alati tekitanud palju kära ja vastakaid arvamusi. Oma uues saates «Who Is America?» («Kes on Ameerika?») paljastab Suurbritanniast pärit mees nüüd Ühendriikide karmi, ebameeldivat poolt. Siin on kaasa aidanud just üks tema uusi kehastusi – kolonel Morad. Võib-olla on see kokkusattumus, aga heebrea keeles hääldub see nimi mored ja tähendab mässajat.